Ao fim da primeira semana de emissões da novela Alguém Perdeu, a CMTV cresceu mais de 30 mil espectadores por dia, em média, no período do horário nobre em que é emitida.

Desde o início do ano até à semana passada, entre as 20h30 e as 22 horas, a CMTV registou uma média de 129.694 espectadores diários, de segunda a sexta feira.