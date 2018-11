O consórcio liderado por Paula Amorim e Claude Berda ofereceu 158,2 milhões de euros pelos dois activos imobiliário-turísticos da Herdade da Comporta, tendo o contrato sido assinado a 23 de Outubro. Este processo de venda desencadeado pela Gesfimo foi assessorado pela Deloitte.

O Ministério Público havia viabilziado a decisão da Gesfismo de vender dois activos imobiliário-turísticos da Herdade da Comporta ao consórcio constituído pela Amorim Luxury e pela Port Noir Investments, detida pelo milionário Claude Berda, que é também dono da Vanguard Properties, esta segunda-feira.

Em 28 de outubro, a Gesfimo, entidade gestora da Herdade da Comporta, anunciou que tinha assinado um "contrato promessa de compra e venda" da propriedade com o consórcio Amorim/Vanguard, adiantou a sociedade em comunicado enviado à Lusa."A Gesfimo -- Espírito Santo Irmãos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA, na qualidade de entidade gestora do Herdade da Comporta -- Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado, informa que assinou com o consórcio constituído pela Amorim Luxury SA e Port Noir Investments SARL [mais conhecido por Vanguard Properties], um contrato promessa de compra e venda de ativos que integram o património do fundo, no âmbito de um processo de venda assessorado pela Deloitte", lê-se no comunicado citado pela agência Lusa.