No Parlamento, o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, afirmou ainda que o novo regime de layoff a ser aplicado no país "tem de ter uma outra atenção ao nível do rendimento dos trabalhadores". O governante informou ainda que o executivo socialista prevê pagar todos os reembolsos de IRS até ao final de junho, um mês antes do prazo legal que tem para concluir este processo. A previsão foi adiantada pelo ministro da Economia que rejeita, contudo, dar uma garantia quanto ao prazo para pagamento de todos os reembolsos.Vai ser preciso "apoiar não as situações de imobilização, mas sim de retoma de actividade com um nível de retribuição dos trabalhadores que não pode assentar num corte tão significativo dos seus rendimentos", afirmou Siza Vieira. Atualmente, o regime de layoff assenta no corte de um terço do salário normal ilíquido do trabalhador. No máximo, os trabalhadores podem receber, de apoios do Estado, 1.905 euros."A nossa expectativa é que, durante o mês de junho, os reembolsos de IRS serão integralmente pagos", afirmou o ministro, que estava a ser ouvido, esta terça-feira, 2 de junho, na Assembleia da República. Mas ressalvou: "Não posso dar uma garantia de data, porque já aprendi a não me comprometer com datas".O ministro acrescentou ainda que o Governo vai aprovar um regime de prorrogação de apoios ao emprego, sem especificar quais as medidas que serão adotadas, explicando ainda que o layoff foi particularmente útil na altura em que o confinamento era obrigatório, mas que nesta nova fase de retoma, o objetivo é ajudar as empresas que ainda não recuperaram a totalidade das suas operações e que o layoff será mais orientado para complementar as falhas parciais. Mas o ministro remeteu detalhes para o plano de estabilização económica e social que vai ser aprovado esta semana e para a próxima reunião do Conselho de Ministros.Relativamente ao reembolso de IRS, Pedro Siza Vieira assegura que está a verificar-se um ritmo de pagamento dos reembolsos similar ao que foi registado em anos anteriores e, agora, o Governo quer acelerar esse ritmo.Até à semana passada, segundo os dados do Ministério das Finanças, já tinham sido apresentadas quase quatro milhões de declarações à Autoridade Tributária. Destas, cerca de 2,3 milhões já tinham sido liquidadas e houve direito a reembolsos em 1,3 milhões destas declarações. Nessa altura, já tinham sido feitos 869 milhões de euros em reembolsos.