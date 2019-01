Google transferiu 20 mil milhões para paraíso fiscal para escapar a impostos

A Google transferiu, em 2017, 19,9 mil milhões de euros através de uma empresa holandesa para as Bermudas, como parte de um esquema que permite à gigante tecnológica reduzir a sua fatura de impostos, avança a Reuters, citando um documento da Câmara de Comércio holandesa.

O montante transferido através da Google Netherlands Holdings BV em 2017 foi 4 mil milhões de euros superior ao valor canalizado no ano anterior.

Com esta estratégica, conhecida como "Double Irish, Dutch Sandwich", a Google utiliza a sua subsidiária na Holanda para transferir as receitas de direitos obtidas fora dos Estados Unidos para a Google Ireland Holdings, uma empresa irlandesa cuja casa-mãe está sediada nas Ilhas Bermudas, um paraíso fiscal onde as empresas não pagam impostos sobre os lucros.