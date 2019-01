Os administradores do banco público continuaram a receber prémios nos anos mais negros da Caixa, em que as perdas ascenderam a mais de 500 milhões de euros.

Os administradores executivos da Caixa Geral de Depósitos (CGD) receberam, entre 2000 e 2015, remunerações variáveis sem critérios bem definidos. Em particular no período 2000-2008 não foi obtida evidência dos princípios orientadores para a remuneração variável aplicada, concluindo-se que as decisões foram tomadas de forma avulsa", lê-se no relatório preliminar da auditoria levada a cabo pela consultora EY (antiga Ernst&Young) aos últimos 15 anos do banco público. Os gestores recebiam mesmo prémios quando a CGD dava prejuízos.



A análise refer que até 2015 "a CGD não dispôs de uma política remuneratória" para a administração executiva, não tendo sido encontrada uma relação entre os objectivos de resultados e a remuneração variável paga aos gestores da Caixa.



O relatório refere mesmo que a CGD não respeitou as regras da banca e cedeu créditos de montantes elevados, mesmo contra pareceres desfavoráveis da Direção de Risco do banco banco público. E estes empréstimos foram feitos sem qualquer justificação por parte da administração. Os empréstimos foram particularmente significativos durante os anos da administração de Carlos Santos Ferreira e Fernando Faria de Oliveira, entre 2007 e 2012. O banco terá mesmo perdido 1.200 milhões de euros em créditos de risco, segundo o jornal Eco

A comentadora política e ex-deputada do Bloco de Esquerda Joana Amaral Dias tornou público, no passado domingo, na CMTV, o relatório da auditoria aos 15 anos de gestão da CGD que a consultora EY elaborou. Esse mesmo relatório revela que, durante os primeiros anos, o banco público tentou "desenvolver estruturas de gestão de risco em linha com as recomendações", cita o Jornal de Negócios . Esse processo acabou por ficar como que estagnado, com a direção a apostar pouco em elementos de risco, avança a EY.O relatório aponta também para elevadas perdas na sequência de créditos concedidos entre 2000 e 2015.O relatório organiza os principais devedores do banco público. Em primeiro lugar surge a Artlant (a fábrica da ex-La Seda, em Sines). O relatório preliminar afirma que, Caixa reconheceu como perdidos no exercício de 2015 60% dos 350,8 milhões de euros concedidos à fábrica Artlant, ou seja, dos 350 milhões de euros de exposição, a Caixa acabou por perder 211 milhões de euros, avança o Jornal de Negócios.Já Joe Berardo surge em segundo lugar com uma dívida de 267,6 milhões de euros por conta da sua Fundação (crédito no qual a CGD deu como perdido 46,5% do que emprestou, 124 milhões, sensivelmente).No projeto Vale do Lobo, um dos negócios mais polémicos do banco público, a CGD registou uma imparidade de 30% dos 170 milhões de euros que concedeu à imobiliária Birchview e ao Grupo QDL.O Ministério das Finanças ainda não recebeuo relatório da auditoria forense à CGD, confirmou fonte oficial ao jornal Observador. No entanto, o Governo refere que a administração do banco foi instruída para tomar todas as medidas necessárias para apurar as responsabilidades apontadas no documento e defender a situação patrimonial do banco público.O Governo explicou ainda que, já que o relatório da auditoria contém informação sujeita a sigilo bancário, "não é suscetível de disponibilização ao acionista", neste caso, o Estado . O Governo deu então indicações à Caixa para que o relatório da auditoria da EY seja enviado para o Banco de Portugal, Mecanismo Único de Supervisão do BCE, " bem como a outras autoridades judiciais, de inspeção, de supervisão ou em matéria tributária, caso os elementos do relatório se afigurassem relevantes para o exercício das suas atribuições".A auditoria aos primeiros 15 anos da gestão da CGD foi decidida em Conselho de Ministros em 2016, ano da polémica sobre a recapitalização do banco do Estado em que foi também lançada uma comissão parlamentar de inquérito.