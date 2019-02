A transportadora aérea alemã Germania Airlines entrou com um pedido de falência e anunciou esta terça-feira o cancelamento de todos os seus voos. A companhia aérea de baixo custo, com sede em Berlim, com 37 aeronaves, servia principalmente destinos turísticos ao redor do Mediterrâneo e do Médio Oriente, transportando mais de quatro milhões de passageiros por ano.

"Infelizmente fomos incapazes de conseguir financiamento para cobrir uma necessidade de liquidez de curto prazo", pode ler-se num comunicado do diretor executivo da companhia, Karsten Balke, no site da empresa.