Fortuna de Musk cresceu 2,3 mil milhões numa hora

O empresário de 48 anos detém cerca de um quinto das ações da Tesla, que compõe grande parte da sua fortuna, avaliada agora em 36 mil milhões de dólares, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.



A fortuna do empresário Elon Musk aumentou 2,3 mil milhões de dólares, no espaço de uma hora, depois de as ações da Tesla terem registado uma forte subida na sessão de ontem, reagindo à apresentação de resultados acima do esperado.A fabricante de veículos elétricos disparou um máximo de 22,90% para os 589,80 dólares por ação, no mercado "after hours" (funciona após o fecho da sessão regular), após ter reportado

As receitas da empresa liderada por Elon Musk ascenderam a 7,38 mil milhões de dólares, mais 2,2% do que no período homólogo de 2018, superando assim o consenso do mercado, que apontava para vendas de 7,06 mil milhões.



As ações da Tesla assumiram este movimento ascendente desde outubro, quando empresa registou um lucro surpresa no terceiro trimestre. Recentemente, a Tesla ultrapassou a Daimler e a Volkswagen em capitalização bolsista, com um valor de mercado acima de 100 mil milhões de euros, e é agora a segunda fabricante automóvel mais valiosa do mundo, apenas atrás da Toyota.



"Olhando para 2020, a Tesla tem dado fortes indicações ao mercado e disse que as entregas totais de veículos podem exceder as 500 mil unidades, principalmente devido ao Modelo 3, na China, e ao Modelo Y, na Califórnia", disse Daniel Ives, analista da Wedbush, numa nota.



Acrescentou que "na nossa opinião, o novo cenário de longo prazo para as ações é de 1.000 dólares por unidade, com a capacidade da Tesla de aumentar a produção e a procura na principal região da China durante o período 2020/2021".



Prevê-se um bom desempenho na sessão desta quinta-feira, da Tesla, uma vez que as ações da cotada estão a valorizar 9,6% na pré-abertura de mercado.