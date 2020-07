Família Azevedo lança OPA sobre Sonae Indústria e Sonae Capital

A Efanor, da família Azevedo, que detém 68,6% da Sonae Indústria, lançou uma OPA sobre os cerca de 31,4% do capital que não controla, anunciou esta sexta-feira a empresa em comunicado O anúncio preliminar da oferta pública de aquisição (OPA) oferece uma contrapartida de 1,14 euros por ação, o que representa um prémio de 72,7% face à cotação da Sonae Indústria no final da sessão de hoje, 31 de julho.A Efanor indica que o sucesso da operação está condicionado a alcançar mais de 90% dos direitos de vota na cotada.Para passar a deter a totalidade do capital da Sonae Indústria, o investimento será de cerca de 16,25 milhões de euros.O objetivo é retirar de bolsa a Sonae Indústria, assinala o comunicado.A Efanor anunciou, num outro comunicado , uma OPA sobre os cerca de 37,2% na Sonae Capital que não detém. A contrapartida oferecida é de 0,70 euros, o que corresponde a um prémio de 45,8% face ao valor de fecho das ações esta sexta-feira.Para adquirir as quase 90 milhões de ações que não detém na Sonae Capital, a Efanor terá de gastar 62,8 milhões de euros.