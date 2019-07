Facebook paga multa de 5 mil milhões de dólares

Já é oficial. A Comissão Federal do Comércio dos EUA (FTC, na sigla em inglês) lançou sobre o Facebook a multa mais avultada de que há registo: 5 mil milhões de dólares (4,4 mil milhões de euros).

O valor da multa já tinha sido noticiado, mas só esta quarta-feira é oficial. O anúncio do acordo entre o regador e a rede social foi efetuado pela FTC, que revelou que o Facebook aceitou também rever a política de privacidade dos utilizadores.

Apesar do acordo, a FTC deixou críticas duras à empresa. "Apesar das repetidas promessas aos seus milhões de utilizadores em todo o mundo de que poderiam controlar como partilhavam os seus dados pessoais, o Facebook não respeitou a escolha dos consumidores", disse Joe Simons, que preside à FTC.

A FTC concluiu que a política de privacidade de dados do Facebook enganou dezenas de milhões de pessoas que utilizaram a ferramenta da rede social de reconhecimento facial, tendo também omitido que os números de telefone dos utilizadores poderiam ser usados para fins comerciais.

O Facebook fica agora obrigado a criar um comité independente que ficará fora do controlo do CEO Mark Zuckerberg e tomará decisões sobre a política de privacidade dos dados dos utilizadores.

O CEO do Facebook já estava preparado para receber uma penalização desta ordem da parte da FTC. Em abril, na apresentação dos resultados trimestrais, estimou que a multa se situasse entre os 3 mil milhões e os 5 mil milhões de dólares.

A investigação foi desencadeada pela informação revelada em março de 2018 segundo a qual a consultora britânica Cambridge Analytica utilizou uma aplicação para recolher dados de 87 milhões de utilizadores do Facebook sem o seu conhecimento e com fins políticos.

A empresa serviu-se de dados do Facebook para elaborar perfis psicológicos de votantes, que veio alegadamente a vender à campanha do agora Presidente dos EUA, Donald Trump, durante as eleições de 2016, entre outros clientes. Partilhar dados com terceiros sem notificar os utilizadores constitui, como determinou a FTC, uma violação do acordo sobre privacidade que a rede social estabeleceu em 2011 com esta agência governamental.

O cerco tem vindo a apertar em torno das tecnológicas. O Departamento da Justiça (DoJ) dos EUA anunciou esta terça-feira que vai investigar as 'Big Tech' do país para apurar se estão em causa práticas anticoncorrenciais.

Também hoje o Wall Street Journal avança que o Facebook vai ser multado em 100 milhões de euros pela SEC por não ter informado os acionistas acerca de falhas na privacidade dos utilizadores.