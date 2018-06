Exportações portuguesas disparam 18% em Abril

As exportações cresceram 18% em Abril, acima da subida das importações de 13,1%. Esta evolução contraria o que tinha vindo a acontecer no primeiro trimestre do ano e que fez com que o saldo comercial se reduzisse. Contudo, ainda é cedo para tirar conclusões uma vez que os dados não estão deflacionados e existem efeitos de calendário."Em Abril de 2018, as exportações de bens registaram uma variação homóloga nominal de 18,1%, em sentido contrário à variação verificada no mês anterior (-5,4%)", revela o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta sexta-feira, referindo que "as importações de bens aumentaram 13,1%, correspondendo a uma aceleração face à variação registada em Março de 2018 (+0,7%)".Mais uma vez, os dados do comércio internacional de bens estão influenciados "em parte, por efeitos de calendário dado que Abril de 2018 teve mais dois dias úteis que Abril de 2017".