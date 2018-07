No Orçamento do Estado de 2018, o custo destes veículos financeiros supera os mil milhões de euros, mais 32% do que o executado em 2017.

Bancos privados falidos desde o início da crise mundial de 2008 e que ficaram na osse do governo continuam a custar milhões aos contribuintes. A despesa total no ano passado dos veículos financeiros deverá ascender a 768,2 milhões de euros, mais dez milhões de euros face ao que estava previsto no Orçamento.



Os cálculos foram apurados com base na Conta Geral do Estado (CGE) de 2017 pelo Diário de Notícias, com dados provisórios já que ainda não foram disponibilizados os valores efectivamente executados do lado da receita (cobranças) e da despesa (pagamentos). Entre os custos estão aqueles feitos com o antigo Banif e o BPN. Haverá ainda gastos na ordem dos 1,2 milhões de euros com operações herdadas do antigo BES.



O Ministério das Finanças tem sob a sua tutela 12 veículos financeiros que herdaram activos tóxicos, problemáticos ou mais difíceis de rentabilizar dos três bancos referidos.