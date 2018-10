Empresa do Porto recolhe investimento multinacional de 1,6 milhões

A start-up tecnológica Infraspeak, fundada em 2015 por Felipe Ávila da Costa e Luís Martins, acaba de fechar uma nova ronda de investimento no valor de 1,6 milhões de euros, na qual participaram cinco entidades financiadoras oriundas de vários países, incluindo a portuguesa Caixa Capital.

Com sede no Porto e escritórios também nos EUA e no Brasil, a jovem empresa desenvolveu uma plataforma com capacidade para gerir cerca de sete milhões de tarefas de manutenção, que já é usada em seis países. Os hotéis Vila Galé, a Pinto & Cruz ou a Siemens integram a lista com mais de 120 clientes a quem prometem "operações mais eficientes, sem papel, com menos custos e menos stress".

