Os emigrantes que voltam durante o Verão dão um impulso à economia nacional durante o Verão. Existem sectores, como o alimentar, em que as vendas no Verão são superiores às registadas no Natal, segundo a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP).Este fenómeno do dinheiro "emigrante" nota-se principalmente no Centro e Norte e no segmento alimentar, garantiu ao Jornal de Notícias João Vieira Lopes, presidente da CCP. "Há lojas que conseguem facturar mais em Agosto, com a vinda dos imigrantes, do que em Dezembro, com o Natal", assegurou.Uma das compras mais comuns é a do Vinho do Porto. "Compram muito para levar e oferecer aos patrões e amigos", assegura o presidente da Comissão, realçando ainda a compra de vestuário, calçado, electrodomésticos e mobiliário, por serem mais baratos em Portugal.Os imigrantes aproveitam ainda a visita a Portugal para fazerem renovações nas casas que mantêm no país. Há também algumas compras de habitações, principalmente por parte de pessoas perto da idade da reforma e que mostram desejo de voltar ao país depois de deixarem de trabalhar.Quanto à distribuição do dinheiro, quem volta a Portugal no Verão tem tendência a gastar mais dinheiro na região de onde saiu. "Há alguns que regressam e procuram adquirir e recuperar antigas casas de famílias abastadas da terra, concretizando o sonho de serem proprietários de activos com que têm uma relação emocional", explica a Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal.