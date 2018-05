Dados do INE mostram que cada vez diferenças de custo entre habitações usadas e novas é menor. Regista-se ainda uma constante subida nos preços habitacionais.





O preço da habitação em Portugal continua a crescer. Novos dados do Instituto Nacional de Estatística mostram que nos últimos doze meses, o valor mediano dos preços dos alojamentos familiares aumentou 7,6%.



Se no quarto trimestre de 2016 o preço mediano de habitação por metro quadrado era de 866 euros, no quarto trimestre de 2017 esse preço era de €932/metro quadrado. As taxas de maior crescimento registaram-se em Lisboa (18,1%), no Porto (17,6%) e na Amadora (15,9%). Entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, a cidade com o crescimento mais baixo foi a de Braga, com um aumento na ordem dos 5,4%.



A região do Algarve, Área Metropolitana de Lisboa e a Região Autónoma da Madeira têm um valor acima da média nacional, com Lisboa a ser o município mais caro relativamente a preços habitacionais por metro quadrado. Comprar habitação no município de Lisboa custa cerca de 2.483 euros.



Registou-se, na freguesia de Santo António, que inclui a Avenida da Liberdade e áreas adjacentes, a maior subida de preço. Nesta freguesia, os valores por m2 cresceram 54,3%, para €3.827, e são agora os mais altos da capital.



Este relatório do INE mostra ainda que há zonas onde o preço de novos imobiliários é, em média, mais baixo do que o de uma casa já utilizada.



No final de 2017, uma casa usada na freguesia de Alvalade custava mais €159 por metro quadrado do que uma casa nova. Esta situação verificou-se igualmente em zonas da Área Metropolitana de Lisboa, como no Areeiro, Carnide, Parque das Nações e Santa Clara, ou em outros municípios espalhados pelo país, como Castro Marim, no Algarve, e de Vale de Cambra, na Área Metropolitana do Porto. Em Vale de Cambra, uma casa usada custa mais €63 por m2 do que uma nova.



Estes novos dados mostram que cada vez mais a diferença de preços entre habitações novas e usadas está mais diluída, havendo regiões como o Alto Alentejo e Alentejo Central em que a diferença de preços é inferior a €100/m2.



Pelas contas do INE, o preço mediano por m2 de uma casa usada em Portugal no final de 2017 (€909) é apenas €155 mais baixo do que o preço de uma nova (€1064).