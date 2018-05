Economia europeia cresce ao ritmo mais baixo desde 2016

O PIB da Zona Euro cresceu 0,4% no primeiro trimestre deste ano, o que representa o ritmo mais baixo em seis trimestres.

Tal como se esperava, a economia da Zona Euro abrandou no primeiro trimestre. O Eurostat anunciou que o PIB cresceu 0,4% face aos últimos três meses do ano passado, o que representa o ritmo de crescimento em cadeia mais reduzido desde o terceiro trimestre de 2016.



No terceiro trimestre de 2016 o PIB da Zona Euro também cresceu 0,4%. Nos cinco trimestres seguintes subiu sempre entre 0,6% e 0,7%.

Em termos homólogos o PIB avançou 2,5%, em linha com as estimativas dos economistas. A evolução em cadeia também saiu em linha com o esperado, sendo que os economistas consultados pela Bloomberg apontavam para uma expansão entre 0,3% e 0,6%.

Os indicadores mais recentes já apontavam para um abrandamento da economia europeia em 2018, que agora se confirma com o relatório do Eurostat.