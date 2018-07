278 minutos (cerca de 4h40m), enquanto em Nova Iorque são necessários



No entanto, uma alegria para quem mora em Lisboa e gosta muito de beber café fora de casa: Lisboa tem os cafés mais baixos das 77 cidades analisadas. O café custa 63 cêntimos em Lisboa, segundo a UBS. A cidade mais cara em termos de café é Doha, a capital do Qatar. Cada chávena custa cerca de €5,50. Já em Nova Iorque, cada café custa €2,67.

Já é mais caro habitar em Lisboa do que em Berlim, a capital alemã. Para morar na capital portuguesa, uma família tem de pagar, em média 1.059 euros por mês, apenas em habitação. Em Berlim, por mês uma família tem de gastar perto de 996 euros, segundo um novo estudo da UBS.Ao todo foram avaliadas 77 cidades e Lisboa ficou abaixo de metade da tabela, na 38.ª posição, enquanto a capital alemã ocupa a 39ª posição. Acima de Lisboa está Manama, a capital do Bahrein.Madrid, a capital espanhola surge alguns pontos acima, em 35º lugar. A cidade mais cara em termos habitacionais é Hong Kong, sendo o pódio completado por Nova Iorque, EUA, e depois Paris, capital francesa.Para efectuar o estudo, a UBS considerou o preço de três diferentes tipos de apartamentos, T2 e T3, com e sem mobília. Foram ainda incluídos gastos como água, electricidade e gás, mas não entram despesas com garagem.Nos dados divulgados este sábado pela UBS, e partindo de Nova Iorque como a base, foram avaliados diferentes pontos, como por exemplo, salário médio e poder de compra. Nesse aspecto, vemos que a diferença entre a cidade norte-americana e a capital portuguesa é bastante elevada. Por cada €100 que um nova-iorquino recebe, um lisboeta recebe apenas 44,5 euros.Outra das formas de avaliar o poder de compra em diferentes cidades é através da compra de um produto fixo. A UBS optou por comparar o preço de um Big Mac, relativamente ao salário local. Por exemplo, para se comprar um destes produtos alimentares, um alfacinha tem de trabalhar cerca de 36 minutos, em média. Em Berlim esse valor reduz para metade (18 minutos) e em Nova Iorque basta trabalhar 15 minutos.Já para um corte de cabelo masculino em Lisboa, um alfacinha tem de trabalhar durante 181 minutos (três horas). Já um nova-iorquino tem de trabalhar apenas 128 minutos (cerca de duas horas). Os preços aumentam para cortes de cabelo para mulheres: na capital portuguesa é necessário trabalhar214 minutos (duas horas e 34 minutos).