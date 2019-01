Ronaldo já não é o jogador português mais valioso. O valor estimado de Bernardo Silva supera o do jogador da Juventus. Portugal tem dois jogadores avaliados em mais de 100 milhões de euros.

As cinco maiores ligas de futebol europeias – a inglesa Premier League, a espanhola Liga, a italiana Serie A, a francesa Ligue 1 e a alemã Bundesliga – têm registado recordes nos valores das transferências de jogadores. E, a avaliar pelo estudo do CIES Football Observatory, este cenário deverá manter-se.



Os cálculos, realizados com base num algoritmo, mostram que há 27 jogadores que atuam nas cinco maiores ligas europeias, que já valem mais de 100 milhões de euros. Destes, 16 jogam na liga inglesa, um valor muito superior a qualquer outra liga europeia, de acordo com os dados atualizados na segunda-feira, 7 de janeiro, pela CIES Football Observatory.

O francês de 20 anos Kylian Mbappé, que é atualmente responsável pela segunda transferência mais cara de sempre (180 milhões) está avaliado em 218,5 milhões de euros, seguido pelo inglês Harry Kane, cujo valor se encontra nos 200,3 milhões, e pelo brasileiro Neymar, que é detentor do título de maior transferência de sempre, tendo chegado ao PSG por 222 milhões de euros. A sua avaliação atual é mais baixa, no valor de 197,1 milhões.

Portugal não está no top 10, mas é um dos mercados relevantes. Entre as 20 maiores avaliações na Europa, duas são de jogadores portugueses: Bernardo Silva (133,2 milhões), e Cristiano Ronaldo (127,2 milhões). O jogador que está no Manchester City vê mais do que duplicar o seu valor, já que a saída do Mónaco para o clube inglês foi por 50 milhões de euros. Já o futebolista português mais conhecido continua a ver aumentar o seu valor. Depois de ter chegado à Juventus por 105 milhões de euros, o seu valor de mercado engordou mais de 20 milhões de euros.

Se analisarmos as 100 maiores potenciais transferências surgem mais três jogadores: Gonçalo Guedes (80,1 milhões); João Cancelo (78 milhões); e André Silva (55,6 milhões).

"11 países têm representantes com um valor estimado superior a 100 milhões de euros", realça a CIES Football Observatory. O Brasil é o país com mais jogadores avaliados em mais de 100 milhões de euros (seis), seguido por Inglaterra (cinco) e França (cinco). Portugal, Argentina e Bélgica surgem a seguir, cada um com dois jogadores nestas circunstâncias.