Os trabalhadores da TAP custam anualmente perto de 600 milhões de euros enquanto em 2016, quando os custos com pessoal eram de 345,7 milhões de euros. Os dados constam do relatório que acompanha a emissão de dívida de 300 milhões de euros, que decorre junto de investidores institucionais e que vai servir para refinanciar a dívida bancária prestes a expirar e são avançados pelo jornalDesde que David Neeleman entrou para a TAP em junho de 2015 verificou-se uma contratação direta de 2700 trabalhadores para um total de quase 9 mil profissionais.A TAP disse ao jornal que o aumento da despesa com pessoal se deve à "variação do número de trabalhadores, ao aumento do salário médio e ao aumento da remuneração variável em resultado do crescimento da operação e dos acordos estabelecidos com os trabalhadores e com os seus representantes".