O CaixaBI espera que as receitas dos CTT no primeiro trimestre de 2018 se situem nos 181,1 milhões de euros, 2,3% acima do valor alcançado no mesmo período do ano anterior. Estas serão impulsionadas pelo negócio Expresso e Encomendas, que deverá subir 8,5% para os 32,5 milhões de euros, uma vez que se assiste a um crescimento destes volumes em Portugal e Espanha, na ordem dos 20%. Também o banco CTT contribui positivamente para as receitas, com um crescimento de 287,5% que totaliza uma fatia de 4,3 milhões. Contudo, a área de Correio – que é a de maior expressão - deverá cair 1,7% para os 134,1 milhões.

No que toca ao EBITDA, estes analistas estimam uma quebra de 4,5% para os 23,8 milhões em comparação com o período homólogo, embora notem uma variação positiva de 16,5% relativamente ao trimestre anterior.

Os resultados líquidos apresentam uma tendência semelhante. Deverão situar-se nos 10,2 milhões de euros, o que representa uma queda de 1,7% face ao valor reportado no mesmo período do ano passado (10,3 milhões de euros) e uma subida de 62,4% face aos últimos três meses de 2017. Comparando com os resultados recorrentes do primeiro trimestre do ano passado (15 milhões de euros), a queda é de 32%.

Já os analistas do CaixaBank BPI demonstram-se mais pessimistas em relação aos resultados da cotada liderada por Francisco Lacerda, numa nota de research partilhadas esta manhã.

As estimativas do CaixaBank BPI Research apontam para receitas no valor de 172 milhões de euros, uma queda de 3% face ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA deverá ter descido 29% para os 20 milhões de euros e o resultado líquido deverá ver uma redução de 48% (face aos valores recorrentes do primeiro trimestre de 2017) para os 7 milhões de euros, esperam os analistas.

O mesmo banco de investimento já havia baixado recentemente, em cerca de 6%, o preço-alvo das acções da cotada para os 4 euros. Os analistas explicam a perspectiva negativa com "uma menor geração de cash flow em finais de 2017 e inícios de 2018, bem como uma redução média de 2% nas previsões do EBITDA recorrente para o período entre 2018 e 2030".Paralelamente, o CaixaBank manteve a recomendação de compra, tendo em conta "o potencial de valorização em termos fundamentais, a robustez das áreas de negócio em Portugal, a situação líquida de caixa e os benefícios esperados do programa de corte/racionalização de custos.". Tanto este programa como a evolução neutra no EBITDA são "chave" para recuperar a confiança do mercado, afirma o banco.Os resultados do primeiro trimestre dos CTT vão ser anunciados após o fecho da sessão de hoje.