A apresentadora de televisão Cristina Ferreira vai ganhar cerca de um milhão de euros por ano, revela o

na sua edição desta quinta-feira, um dia depois de revelar que a apresentadora ia trocar a TVI pela SIC.

As negociações para a transferência da TVI para a SIC duraram cerca de um mês e culminaram com Cristina Ferreira a receber mais do triplo do vencimento de Pinto Balsemão em 2017. Ferreira vai receber mais do que a soma das remunerações de toda a administração da empresa.

Contratar Cristina Ferreira foi uma decisão da família Balsemão, juntamente com Daniel Oliveira, que em Junho assumiu o cargo de director-geral de Entretenimento da Impresa.

O novo vencimento da apresentadora representa um aumento da sua remuneração, já que na TVI ganhava 50 mil euros por mês pelo programa das manhãs Você na TV! e das tardes Apanha se Puderes, aos quais se somava um extra quando apresentava programas em horário nobre.



Segundo o jornal, quando Cristina Ferreira anunciou na TVI que estava de saída, o canal de Queluz de Baixo não terá feito qualquer contraproposta.