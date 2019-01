O Programa de Cristina foi assistido, em média, por meio milhão de pessoas. Lágrimas de Vieira - na SIC - e lágrimas de Roberto Leal - na TVI - foram picos de audiência.

Cristina Ferreira estreou-se nas manhãs da SIC com um estrondo. No primeiro dia, o Programa da Cristina foi assistido, em média, por meio milhão de pessoas (542.500), um número bem mais elevado do que aquele que foi registado pela concorrência, o programa Você na TV!, da TVI.



Segundo os dados provisórios de audiência da Markdata, Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes ficaram-se por uma média de 353 mil e 600 pessoas – o valor mais baixo desde a estreia a 2 de janeiro. Este foi o primeiro dia em que tiveram de competir com o programa de Cristina. No canal público, a Praça da Alegria registou uma quebra que levou a que tivessem audiências na senda das 108.600 pessoas a assitir.



Aquando do início do programa de Cristina - cerca de meia hora depois do início do Você na TV!, a TVI registou uma queda de quase dois mil espectadores. Às 10h13 (quando começou o programa de Cristina), Goucha e Maria Cerqueira tinham 210.500 espetadores. Cristina começou com 261.600.



Momentos vencedores



O Programa da Cristina inaugural primou por dois momentos: a chamada do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e pela entrevista a Luís Filipe Vieira. Já o Você na TV! apostou num debate sobre castração química de pedófilos e numa entrevista a Roberto Leal que revelou, recentemente, estar a lutar contra o cancro.



Os picos de audiência dos dois programas aconteceram em momentos muito emotivos, como revela o site Delas. Quando Luís Filipe Vieira recordou, em lágrimas, o pai, a SIC registou uma audiência de 790 mil pessoas. O número cresceria até aos 900 mil, com o aproximar das 13h. Já a entrevista de Roberto Leal, com o cantor também em lágrimas, levou a que 589 mil pessoas sintonizassem o canal.



O primeiro dia correu bem, mas Cristina tem de recuperar um atraso de 12 anos em que o Você na TV! foi líder indisputável nas manhãs generalistas da televisão nacional.