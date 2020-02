Coronavírus: Hotéis e restaurantes pedem apoios devido a quebra no turismo

A AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal considera que a epidemia do coronavírus Covid-19 vai levar a "quebras significativas" no setor e pede ao Governo que crie intrumentos financeiros de apoio às empresas para fazer face às dificuldades.

Em comunicado, a associação assinala que "as empresas do alojamento turístico e da restauração e bebidas começam já a dar os primeiros sinais provocados pelo novo coronavírus, com registo de contração e mesmo cancelamento de reservas já efetuadas".

Nesse sentido, refere a AHRESP, já foi solicitado ao Governo "a criação de instrumentos financeiros de apoio às empresas e seus trabalhadores, para quando se verificarem quebras significativas na atividade". Algo que, diz a associação, "nos parece inevitável, atendendo aos dados que já detemos".

A AHRESP acrescenta que o surto se acentua "numa época em que as empresas já iniciaram o reforço de contratação de mão-de-obra, bem como realizaram investimentos de requalificação e melhoramento das suas unidades para o período da Páscoa que se avizinha, mas também para a época alta do verão, procura essa que se pode não registar".

O número de mortos na China continental devido ao coronavírus Covid-19 subiu hoje em 44, para 2.788, com o país a registar 433 novos casos de infeção, fixando o total em 78.824.

O Covid-19, detetado em dezembro na China e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou pelo menos 2.858 mortos e infetou mais de 83 mil pessoas, de acordo com dados reportados por meia centena de países e territórios. Das pessoas infetadas, mais de 36 mil recuperaram.

Além de 2.788 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan.



A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão.