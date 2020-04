Coronavírus: compras de tecnologia crescem quase 50% em abril

A venda de bens tecnológicos em Portugal disparou quase 50% na semana a seguir à Páscoa, dizem os dados recolhidos pela GfK, invertendo desta forma as quebras que se verificaram desde o início da pandemia. As impressoras foram o aparelho que deu o maior salto, de quase 500%.

Desde que foi declarado o estado de emergência, as vendas de tecnologia ficaram sempre aquém da semana homóloga do ano anterior. Entre 16 e 22 de março a quebra foi abrupta, de 17,4% e, nas três semanas seguintes, o registo não voltou a ser positivo. Contudo, entre 13 e 19 de abril, deu-se a inversão, e as vendas de bens tecnológicos cresceram 48,3% em comparação com o ano anterior.

"À medida que as semanas foram passando, os portugueses adaptaram-se a esta realidade e os novos tempos trouxeram, sobretudo, novas necessidades", escreve a GfK, apontando a adaptação a situações como o ensino à distância ou o teletrabalho.

Neste contexto, os principais alvos das compras dos portugueses em isolamento social, durante a semana de 13 a 19 de abril, foram as impressoras multifunções (+481%), os computadores portáteis (+351%), os tablets (+137%) e os desktops (+118%).

Assim que foi decretado o estado de emergência, contudo, já as impressoras tinham mostrado um aumento expressivo, de 164%, e as compras de portáteis cresceram 59%.

Online cresceu mas já reduz



A diferença entre o comércio online de tecnologia antes e depois do estado de emergência é notória: de apenas 8% de vendas online, passou a registar-se uma quota de 31% na semana do decreto. Já em meados de abril, os consumidores voltaram a mostrar mais disponibilidade para a venda em loja, com a percentagem de compras online a diminuir para 28% do total de vendas.