Concorrência dá parecer favorável à compra da TVI pela Cofina

A Autoridade da Concorrência (AdC) já emitiu um projeto de decisão, de sentido favorável, à compra da Media Capital, dona da TVI, pela Cofina, que detém o Correio da Manhã, segundo confirmou à Lusa fonte oficial da entidade liderada por Margarida Matos Rosa.Este "projeto de decisão está agora sujeito a audiência de interessados", realçou a mesma fonte.A notícia foi avançada hoje pelo Dinheiro Vivo, que teve acesso ao projeto, sendo que, de acordo com a publicação, a AdC fundamentou a sua opinião com a convicção de que esta operação "não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva nos mercados identificados como relevantes".O negócio, avaliado em 255 milhões de euros, já tinha sido validado pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).Em 03 de outubro, a AdC adiantou que já tinha sido notificada da compra da Media Capital pela Cofina.Em 21 de setembro, a Cofina anunciou que tinha chegado a acordo com a espanhola Prisa para comprar a totalidade das ações que detém na Media Capital, valorizando a empresa ('enterprise value') em 255 milhões de euros.O grupo Cofina detém, além do Correio da Manhã e do Record, a CMTV, o Jornal de Negócios, a revista Sábado, entre outros títulos.Por sua vez, a Media Capital conta com seis canais de televisão e a plataforma digital TVI Player. Além da TVI, canal generalista em sinal aberto que celebra 26 anos, conta com a TVI24, TVI Reality, TVI Ficção, TVI Internacional e TVI África.A Media Capital tem também rádios, onde se inclui a Comercial.