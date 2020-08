Concorrência ainda tem de aprovar o reforço do Estado na TAP

Depois de já ter recebido luz verde dos acionistas da Azul na assembleia geral para abdicarem da conversão das obrigações em capital e venderem a sua posição indireta na TAP, novo passo para o reforço do Estado da TAP está a ser dado.A Autoridade da Concorrência está já com o dossiê em mãos para analisar os efeitos concorrenciais do reforço do Estado na TAP. Segundo um comunicado da entidade liderada por Margarida Matos Rosa, a Direção Geral do Tesouro notificou a Concorrência da compra de 22,5% do capital da TAP, que se somará aos 50% já detidos pela Parpública.No final o Estado português ficará com 72,5%, Humberto Pedrosa com 22,5% e os trabalhadores com 5%.Com a publicação do anúncio da notificação na imprensa, decorre agora um prazo de 10 dias úteis para que, quem pretenda, se pronuncie sobre a operação.Mais um passo que falta para a efetiva concretização do acordo que levará a que o Estado fique com a maior parte do capital da transportadora aérea.