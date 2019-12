Compra da TVI fica 50 milhões de euros mais barata

O valor do negócio da compra da Media Capital, dona da TVI, pela Cofina, que tinha sido inicialmente avaliado em 255 milhões de euros, foi agora revisto em baixa, para 205 milhões.





O preço de aquisição é agora de 123,29 milhões de euros, que somado à dívida da Media Capital resulta num "entreprise value" de 205 milhões de euros, refere o comunicado divulgado junto da CMVM.

Deste modo, "o preço máximo por ação da Media Capital previsto resultante do contrato de compra e venda corresponde, agora, a 1,5406 euros (por contraposição ao montante de 2,1322 euros divulgado no anúncio preliminar da Oferta)", sublinha o mesmo documento.

No passado dia 11 de dezembro, a Autoridade da Concorrência (AdC) deu parecer favorável a esta compra. O negócio já tinha sido validado anteriormente pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).



A 21 de setembro, recorde-se, a Cofina anunciou que tinha chegado a acordo com a espanhola Prisa para comprar a totalidade das ações que detém na Media Capital, avaliando a empresa ('enterprise value') em 255 milhões de euros.



A Cofina detém, além do Correio da Manhã e do Record, a CMTV, o Jornal de Negócios, a revista Sábado, entre outros títulos.



A Media Capital conta com seis canais de televisão e a plataforma digital TVI Player. Além da TVI, canal generalista em sinal aberto que celebra 26 anos, conta com a TVI24, TVI Reality, TVI Ficção, TVI Internacional e TVI África.



Além disso, a Media Capital tem também rádios, onde se inclui a Comercial.



A dona da TVI anunciou esta segunda-feira que registou lucros de 1,185 milhões de euros entre janeiro e setembro deste ano, uma queda de 90% face aos 12,081 milhões do mesmo período de 2018.

A empresa liderada por Paulo Fernandes (na foto) estima que a compra da Media Capital esteja concluída no primeiro semestre de 2020 e resulte em sinergias de 46 milhões de euros.