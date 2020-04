O até agora motorista de transporte de passageiros Emanuel Balman, de Rio Maior, está a fazer entregas dos cabazes do restaurante lisboeta de Miguel Peres, que está a recorrer a produtos biológicos, como os vinhos distribuídos por Sílvia, de Torres Novas, e produzidos por António em Leiria. As rolhas vêm da fábrica de Luísa, em Santa Maria da Feira, que até fez horas extraordinárias para cumprir todas as encomendas de março e que as enviou para os clientes estrangeiros através da empresa gerida por Celestino, na Maia.





ePaper ou encontre-o nas bancas a 15 de abril de 2020.

Todos nestes cadeia que dista cerca de 320 km em linha reta entre Lisboa e a Maia estão apostados em salvar empregos, apesar de os negócios terem perdido entre 50 a 90% nas últimas semanas. Para conseguir manter os quatro que trabalham no restaurante, Miguel negociou a renda com o senhorio. Para Luísa, por exemplo, o layoff significaria uma "morte lenta".conta as histórias cruzadas destes seis negócios, que dependem uns dos outros para sobreviver.