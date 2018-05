Consórcio chinês está a preparar o lançamento de uma oferta pública de aquisição sobre a EDP, onde a República Popular da China já tem uma participação de 28%



O consórcio chinês que inclui a China Three Gorges vai preparar o lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a Energias de Portugal (EDP). A notícia está a ser avançada pelo jornal Expresso.



O Estado chinês detém já 28,25% do capital da EDP, havendo especulação de que a empresa faça parte do movimento de consolidação no sector energético europeu.



Entre as empresas que haviam, previamente, manifestado interesse em adquirir parte na EDP estavam a italiana Enel e a francesa Engie, com a própria China Three Gorges a manifestar disponibilidade para reforçar no capital da empresa energética.



Segundo o semanário, o Governo de António Costa não deve criar qualquer entrave político à OPA, devendo memso apoiar a mesma. Mas é provável que o próprio conselho de administração da EDP classifique a OPA como hostil, reforça o Expresso.



A notícia surge um dia depois de a EDP ter apresentado os resultados do primeiro trimestre, cujo lucro baixou 23%, para 166 milhões de euros.



A República Popular da China já detém 28,25% da EDP, juntando as participações da China Three Gorges (23,27%) e da CNIC (4,98%). Uma participação que deixava o Estado chinês a pouco mais de cinco pontos percentuais da obrigação de lançar uma OPA (que surge quando um accionista ultrapassa os 33,34%).



Segundo o Jornal de Negócios, a EDP tem um valor de mercado de 11,37 mil milhões de euros e em 2018 acumula uma valorização de 7,8%. Esta sexta-feira, subiram 0,75%, depois de no início da sessão terem recuado mais de 3%, reagindo de forma negativa aos resultados do primeiro trimestre anunciados ontem.