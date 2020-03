Carro do Ano em Portugal: Toyota Corolla é o grande vencedor

O Toyota Corolla foi o grande vencedor da 37ª edição do Essilor Carro do Ano / Troféu Volante de Cristal 2020, que este ano contou com 28 automóveis a concurso e teve na Ecologia o principal foco.

Depois de cerca de quatro meses de ensaios, o híbrido japonês recolheu a grande maioria de preferência dos elementos do júri na votação final, onde defrontou mais seis finalistas: BMW Série 1, Kia XCeed, Mazda3, Opel Corsa, Peugeot 208 e Skoda Scala.

O painel de 19 jornalistas da especialidade, em representação de alguns meios comunicação social portugueses, entre eles o Correio da Manhã, valorizaram o desenho exterior e interior do Corolla, bem como a sua qualidade de construção, o comportamento dinâmico, a oferta tecnologia e a vasta gama, uma vez que este modelo se apresenta com três tipos de carroçaria: Hatchback, Sedan e Touring.

O Corolla sucede assim ao Peugeot 508 como Carro do Ano em Portugal, marcando ainda o regresso da fabricante nipónica ao concurso organizado pelo Expresso e SIC/Notícias.



VENCEDORES DAS CLASSES DO CARRO DO ANO

· Citadino do Ano - Peugeot 208 GT Line 1.2 Puretech 130 EAT8

· Desportivo do Ano - BMW 840d xDrive Cabrio

· Familiar do Ano - Skoda Scala 1.0 TSi 116cv Style DSG

· Grande SUV do Ano – SEAT Tarraco 2.0 TDi 150cv Xcellence

· SUV Compacto do ano - Kia XCeed 1.4 TGDi Tech

· Elétrico do Ano - Hyundai Ioniq EV

· Híbrido do Ano - Toyota Corolla Hatchback 1.8 Hybrid Exclusive

Prémio Tecnologia e Inovação

O vencedor da edição deste ano vai para a tecnologia Skyactiv – X da Mazda. Tecnicamente, o motor destaca-se pela introdução do sistema SPCCI (a denominada ignição por compressão controlada por faísca) que permite que o bloco a gasolina consiga efetuar ignição por compressão, como se fosse um motor Diesel. A intenção dos engenheiros da marca é aumentar a eficiência reduzindo os consumos e as emissões de CO2 e NOX.

PERSONALIDADE DO ANO - José Ramos, Presidente e CEO da Toyota Caetano Portugal

O nome de José Ramos confunde-se com o da empresa que lidera, mas é inconfundível no panorama empresarial português e além fronteiras. Engenheiro de formação, abraçou a empresa como uma família.

Acaso do destino, nasceu no mesmo ano da fundação da Salvador Caetano. Entrou para a empresa em 1968, ano da chegada a Portugal da Toyota e do lançamento do Toyota Corolla Ke 10. Tinha 22 anos e deu os primeiros passos na fábrica de autocarros da Salvador Caetano. Em 1975 passou a integrar o concelho de administração e em 2010 assumiu as rédeas da empresa. Três anos antes, tivera influência determinante na passagem da Salvador Caetano a Toyota Caetano Portugal, mudança que teve como reflexo a concentração de toda a atividade da Toyota e da Lexus. Com um curriculo impossível de resumir, José Ramos é hoje um homem que continua a assumir que nunca sentiu a pressão de ser o filho do genro. O bichinho pelos automóveis e pela competição continua presente e a energia que o caracteriza também. José Ramos é o presidente em exercício da ACAP. Por este percurso e pelo papel que desempenha no panorama automóvel português, a Comissão Organizador do Essilor Carro do Ano 2020 decidiu atribuir o Prémio de Personalidade do Ano a José Ramos, Presidente da Toyota Caetano Portugal.



Miguel Dias