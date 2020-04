Caixa permite pedir moratórias no crédito à habitação através da app

Os clientes da Caixa Geral de Depósitos (CGD) já podem fazer os pedidos de moratórias no crédito à habitação ou pessoal na aplicação do banco, através de interação por voz.

"Através da Assistente Digital CAIXA, disponível na 'app' Caixadirecta, os clientes já podem registar o pedido de carência do seu crédito habitação ou crédito pessoal, através de interação por voz, em português", revela o banco num comunicado divulgado esta quarta-feira.



O pedido fica assim registado e os clientes são posteriormente contactados pela rede de agências para dar seguimento ao pedido, num esforço para agilizar o processo. A CGD, assim como os outros bancos, está a permitir que as famílias adiem o pagamento dos seus empréstimos, disponibilizando a sua moratória, mas também aquela que foi aprovada pelo Governo.



No mesmo comunicado, a CGD refere ainda que os clientes poderão agora desbloquear o acesso ao serviço Caixadirecta, a aplicação do banco estatal, sem necessidade de telefonar ou ir ao balcão. "Basta clicar em 'pedir ajuda' no menu inicial, selecionar a opção da Assistente Digital e responder corretamente a algumas questões colocadas, para que o acesso fique automaticamente desbloqueado", explica o banco liderado por Paulo Macedo.

Este é mais um passo dado pelo banco estatal de maneira a promover a utilização dos canais digitais, incentivando os clientes a não se deslocarem às agências para realizar operações bancárias, num período que está a ser marcado por uma pandemia que conta já com mais de 11 mil infetados por covid-19 em Portugal.