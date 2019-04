No final de Julho de 2015, o então primeiro-ministro Pedro Passos Coelho visitou a redação do Jornal de Negócios. O jornal tinha uma rubrica na qual acolhia líderes políticos, pondo-os sob questionário dos jornalistas na plateia. A certa altura, um dos jornalistas notou que a Caixa Geral de Depósitos era o único banco que, tendo recebido um empréstimo público em 2012, ainda não tinha devolvido o dinheiro – causava preocupação a Passos Coelho? O primeiro-ministro larga uma pequena bomba: "Causa, causa sim, porque era suposto que a Caixa Geral de Depósitos tivesse podido já obter resultados que permitissem fazer uma parte desse reembolso".

Na sede da Caixa o puxão de orelhas caiu como uma surpresa total. Meses antes a administração do banco público tinha feito chegar ao Ministério das Finanças, liderado por Maria Luís Albuquerque, uma comunicação por escrito: perante as perdas acumuladas na crise e o aumento das exigências regulatórias, o banco público precisaria de pelo menos mais de dois mil milhões de euros em capital adicional. A situação não era encarada como urgente dentro do banco público, mas era incontornável – em 2016 a Caixa precisaria de um reforço significativo.

A reação à admissão de que para começar a pensar na recapitalização da Caixa era preciso começar nos dois mil milhões ilustra como o processo foi tratado sem especial pressa em ano eleitoral – e como a recapitalização que se fez em 2017, que absorveu cerca de cinco mil milhões de euros de recursos públicos, exagerou o volume de perdas do banco.