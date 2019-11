Bernard Arnault, o homem mais rico da Europa e o terceiro do mundo, poderá vir a liderar o ranking da Forbes, devido à aquisição da Tiffany por 14,7 mil milhões de euros, esta segunda-feira, segundo a CNN. Jeff Bezos, CEO da Amazon, e Bill Gates, fundador da Microsoft, os dois mais ricos do mundo – com um património líquido de 99,8 mil milhões e 97,1 mil milhões de euros respetivamente – estão ameaçados na sua posição na tabela dos mais ricos. Em breve, poderão valer menos do que o presidente da LVMH (que detém 47% da holding do luxo).

Arnault vale agora mais de 96 mil milhões de euros, segundo a Forbes. O património líquido do magnata francês subiu mais de 1% após o acordo da compra da Tiffany. Antes, a sua fortuna rondava os 90 mil milhões de euros. A LVMH, maior grupo de luxo do mundo, anunciou esta segunda-feira, a conclusão do negócio da compra da rede de joalharias norte-americanas Tiffany, por cerca de 14,7 mil milhões de euros. Esta é a maior aquisição da holding francesa, que tem as suas 75 marcas divididas em cinco diferentes mercados: vinhos e destilados, moda e acessórios, perfumes e cosméticos, relógios e joias, e outros produtos de venda a retalho. Louis Vuitton, Bulgari, Christian Dior, Givenchy, Moet Chandon e Dom Perignon são algumas das mais importantes marcas do portfólio do grupo do empresário francês Bernard Arnault.

Com a aquisição da Tiffany – que tem mais de 300 lojas espalhadas pelo mundo, sendo a principal ao lado da Trump Tower, na Quinta Avenida de Nova Iorque, EUA – a LVMH reforça a sua presença nos Estados Unidos e no setor joalheiro. O grupo alcançou 46,8 mil milhões de euros de vendas, em 2018, cerca de 10 mil milhões de euros a mais do que em 2016. Tem quase 5 mil lojas em todo o mundo e 156 mil funcionários.Fundada em 1837 por Charles Lewis Tiffany, a joalheira nova-iorquina abriu a sua primeira loja no sul de Manhattan. A marca registou um aumento de 6,5%, para 3,9 mil milhões de euros, no volume de negócios durante o último exercício fiscal e tinha mais de 14 mil funcionários, a 31 de janeiro último. O negócio acontece numa altura em que a indústria do luxo teme as consequências das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China sobre o poder de compra dos chineses. A campanha anticorrupção lançada pelo presidente chinês Xi Jinping desencorajou a compra de presentes extravagantes, geralmente oferecidos por empresários.Em 2011, a LVMH já tinha comprado a Bulgari por 3,7 mil milhões de euros. Fundada em 1881, a marca de joias italiana diversificou o portfólio de produtos de luxo da LVMH e, aliando o seu prestígio à holding francesa, conseguiu expandir a sua presença em mercados emergentes e na Ásia.

Impulsionado pela Bulgari, o segmento de relógios e joias da LVMH aumentou em mais de 30% os lucros operacionais, em 2018. No mês passado, Bernard Arnault já tinha visto a sua fortuna crescer mais 5,4 mil milhões de euros, em menos de três dias, após a divulgação dos resultados do grupo.