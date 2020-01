Benfica paga um milhão a Jorge Mendes pela venda de Raúl de Tomás

O Benfica vai pagar uma comissão de um milhão de euros à Gestifute, de Jorge Mendes, pela venda do avançado Raúl de Tomás ao Espanhol de Barcelona. O valor foi avançado esta sexta-feira, 10 de janeiro, pela SAD encarnada num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Os encargos a suportar pela Benfica SAD com os serviços de intermediação relativos a esta transferência ascendem a 5% do valor da mesma, ou seja, a um montante de € 1.000.000 (um milhão de euros)", lê-se no comunicado ao regulador.

Tendo em conta que a venda do jogador que chegou à Luz em julho de 2019 será feita por 20 milhões de euros, a SAD encarnada encaixa um total de 19 milhões de euros com o negócio.

No comunicado, a SAD do Benfica informa ainda que o pagamento da percentagem de 5% referente ao Mecanismo de Solidariedade, correspondente a um valor de um milhão de euros será assumido pelo clube de destino do jogador, o Espanyol de Barcelona.

A venda do avançado de 25 anos foi confirmada esta quinta-feira pelo Benfica por um total de 20 milhões de euros, o mesmo valor pago pelos encarnados ao Real Madrid pela sua compra.

O negócio poderá ainda engordar num máximo de 2 milhões de euros, verba que está dependente da concretização de objetivos relacionados com o desempenho do jogador.

"Mais se informa que estão previstos valores adicionais dependentes da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do jogador e do RCD Espanyol de Barcelona, que podem atingir um montante de € 2.000.000 (dois milhões de euros)", explica o Benfica.

A Benfica SAD terá ainda direito a receber 20% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador.

O avançado, que fez toda a formação no Real Madrid, deixou as águias com três golos marcados em 17 partidas.