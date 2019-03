Benfica dispara 10% para máximo de 2014

O clube da Luz segue a ganhar contra os principais rivais no campeonato de futebol, nos lucros e, agora, nos mercados. As ações do Sport Lisboa e Benfica (SLB) estão a disparar uns certeiros 10% para máximos de 2014, após a vitória deste fim-de-semana contra o Futebol Clube do Porto e a divulgação dos resultados financeiros.

O SLB sobe 10% para 2,9 euros por ação, uma cotação sem paralelo desde 7 de abril de 2014. Desde o início do ano, o Benfica já soma ganhos de 75,74% nos títulos, tornando 2019, até agora, no ano de maiores subidas desde 2013.



O desempenho positivo nos mercados acentua-se depois de, nos últimos dias, o clube da Luz ter avançado com duas vitórias. O Benfica obteve 14 milhões de euros de lucro no primeiro semestre fiscal, um valor superior à soma dos resultados dos rivais FC Porto (7,1 milhões) e Sporting (6,4 milhões). A grande vantagem da SAD "encarnada" decorre, novamente, dos adeptos que acolhe "em casa": as receitas de bilheteira ficaram ligeiramente acima dos 14 milhões de euros, quando o FC Porto obteve 4,55 milhões nesta rubrica e o Sporting encaixou 7,16 milhões.