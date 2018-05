Na Matemática simples, seja 0+0, 0-0, 0x0 ou 0/0, o resultado é sempre o mesmo. Mas no mundo do imobiliário de Lisbo, se se acrescentar a letra "T" ao algarismo, tudo pode disparar até milhares de euros. Quase todos são "uma oportunidade" exclusiva para quem quer (e pode) comprar casa em Lisboa e pretende, por exemplo, dormir perto do fogão, com a casa de banho mesmo ao lado.



"Uma oportunidade exclusiva para quem quer investir num dos mais badalados bairros de Lisboa: o Príncipe Real - localizado junto ao Jardim Botânico, Bairro Alto e a apenas 15 minutos a pé do Chiado", pode ler-se na descrição de um espaço habitacional para venda na Praça do Príncipe Real, uma das zonas mais movimentadas na capital do país.

Não serão poucos os que gostavam de morar numa das antigas zonas nobres de Lisboa, onde se desmultiplicavam palácios e palacetes e a poucos metros da Baixa. Mas não será certamente o sonho para uma família com crianças ou para uma pessoa que sofra de claustrofobia: a casa anunciada é um T0 de 24 m2 e o valor de venda anunciado é de 285.000 ou, 11.875 €/m². A casa está também disponível para arrendar ao cómodo preço de 751 euros por mês.

Mas este não é exemplo único em Lisboa. Depois de uma pesquisa (sem ser particularmente exaustiva), a SÁBADO encontrou cinco espaços com menos de 30 metros2 em que o preço de venda do imóvel é superior a 200.000 euros, ou seja, em que o preço por metro quadrado num T0 é superior a 6.666 euros.

Os apartamentos em causa (que pode ver na fotogaleria a cima, com preços condizentes) situam-se na zona da Sé, Alfama, Baixa, Príncipe Real ou Ajuda.

No T0 à venda no Príncipe Real, ao entrar em casa poderá encontrar a sua cama em poucos espaços. E, a menos de um passo de distância do leito pode sempre arrastar uma porta onde tem a casa-de-banho. O apartamento tem ainda uma mesa que pode servir de secretária, móvel de cabeceira e cadeiras que podem substituir o armário para a roupa em falta neste espaço lisboeta.

Já na Ajuda, um T0 de 30 metros quadrados custa €220.000. Num terceiro andar (sem elevador), o grande ponto de venda deste espaço é o seu terraço. Neste espaço cabe uma pequena mesa (daquelas onde se sentam as crianças do infantário), dois pequenos bancos e uma planta.

A especulação imobiliária em Lisboa continua a fazer com que os preços de pequenos imobiliários que anteriormente seriam votados ao esquecimento ganhem uma nova vida já que muitos deles são anunciados como ideias para turistas que queriam visitar Lisboa, uma cidade "que soube acompanhar as tendências das grandes capitais europeia".