O Banco Comercial Português anunciou esta terça-feira várias medidas para apoiar os comerciantes "a superarem esta fase crítica de diminuição da atividade económica, relacionada com a pandemia do coronavírus".

Numa nota enviada à imprensa, o BCP lista três das medidas, que "serão aplicadas por um período de três meses, até 30 de junho de 2020, e materializam-se na redução de custos".

Os bancos nacionais têm anunciado uma série de medidas de contigência para combater a propagação do coronavírus, destacando-se o acesso limitado aos balcões. Aqui pode consultar as principais medidas de contenção e de apoio às empresas.

Estas são as três medidas anunciadas pelo BCP, que são transcritas em baixo tal como o BCP as descreve:

Abolir o montante mínimo por transação multibanco em TPA

O Millennium bcp vai eliminar a comissão mínima aplicada nas transações realizadas nos TPA (Terminais de Pagamento Automático) através da Rede Multibanco. Esta medida incentivará os comerciantes a aceitarem mais transações multibanco, nomeadamente de baixos montantes, reduzindo assim o manuseamento de moeda física.

Suspender a cobrança da mensalidade do TPA para comerciantes que encerrem a atividade por dificuldades temporárias

De modo a apoiar os comerciantes que na atual conjuntura se vejam forçados a encerrar temporariamente a sua atividade, o Millennium bcp deixará de cobrar a mensalidade dos respetivos TPA.

Suspender a taxa de serviço ao comerciante por aceitação de pagamentos por MBWay

Por forma a permitir o pagamento com a simples utilização do telemóvel do cliente e para procurar evitar o manuseamento de moeda física, o Millennium bcp irá suspender por três meses as comissões que incidem sobre os comerciantes, relativas aos pagamentos por MBWay.