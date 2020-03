BCP confirma que vai cancelar pagamento de dividendo

O conselho de administração do BCP aprovou o cancelamento do pagamento de dividendos, referentes ao exercício de 2019, com o objetivo de reforçar os rácios e responder ao impacto que a pandemia do novo coronavírus terá sobre a solidez dos bancos. Em contrapartida, o banco decidiu manter a compensação salarial aos trabalhadores que, durante os anos da última crise financeira, sofreram cortes na remuneração.As medidas foram anunciadas, esta quinta-feira, 26 de março, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).(Notícia em atualização)