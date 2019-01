O presidente do Tribunal de Contas assumiu, esta terça-feira que o Estado gastou quase 17 mil milhões de euros para salvar bancos. E os bancos não temem conceder créditos de alto risco a empresas porque sabem que o Tesouro está disposto a investir dinheiro para resgatar o setor, de acordo com um estudo do Banco Central Europeu (BCE).





analisou a atuação dos bancos portugueses em 2011 e 2012 e refere: que "o esperado resgate pelo governo português pode ter dado aos bancos o incentivo de jogarem com a sobrevivência de empresas em dificuldades", cita o Dinheiro Vivo.

O estudo mostra ainda que os bancos não mostravam as perdas que estavam a sofrer com empréstimos em incumprimento por parte das empresas nos seus balanços. O BCE concluiu ainda que os bancos nacionais preferiram priveligiar as empresas em dificuldades em vez de canalizarem os empréstimos para empresas mais saudáveis.



"Demonstramos que os bancos afetados pelos novos requisitos [da EBA] responderam com uma redução do montante geral de crédito mas, mais importante, também pela canalização de mais crédito a empresas com problemas financeiros e em que as perdas de crédito não estavam totalmente refletidas nos balanços", indica o estudo citado pelo Dinheiro Vivo.



O estudo conclui ainda que a ajuda prometida pelo Estado à banca foi um incentivo a esse tipo de atuação e que os bancos afetados sabiam que, desde que mostrassem estar a tentar cumprir com os requisitos da Autoridade Bancária Europeia "o governo português entraria com o capital em falta". E para os acionistas "o resgate era efetivamente uma forma do governo garantir que iria cobrir qualquer perda em junho de 2012".



Na entrevista que cedeu ao Jornal de Negócios, o presidente do Tribunal de Contas disse ainda que a recapitalização da banca ainda não terminou e que a conta dos portugueses pode vir a aumentar ainda mais.

