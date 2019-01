Banco de Portugal condena Salgado a coima de 1,8 milhões de euros

Ricardo Salgado voltou a ser condenado pelo Banco de Portugal. O antigo presidente do Banco Espírito Santo foi o alvo da maior coima no terceiro processo contraordenacional que saiu do supervisor da banca, relativamente às falhas detetadas na relação com o BES Angola. Ao todo, são condenados seis ex-administradores os visados, três do antigo BES e três do seu acionista, a Espírito Santo Financial Group, e também estas duas entidades.

Assim, do processo de contraordenação relativo ao BESA saem oito condenações, duas pessoas singulares (BES e ESFG) e seis individuais. A Ricardo Salgado juntam-se Amílcar Morais Pires, o responsável pelo pelouro financeiro do BES, e Rui Silveira, que tinha sob a sua alçada o departamento jurídico do mesmo banco. Os restantes três visados eram administradores da Espírito Santo Financial Group, a maior acionista do BES, e a entidade através da qual a família Espírito Santo controlava a instituição financeira: Gherardo Laffineur Petracchini, José Castella e José Caldeira da Silva.

As conclusões retiradas pelo supervisor são diferentes consoante os visados, o que é visível na aplicação das coimas. Os nomes ligados ao ESFG, ainda que fosse este o responsável por implementar muitas das normas de controlo, sofrem condenações mais brandas do que os ligados ao BES, já que o entendimento do Banco de Portugal tem sido de que tudo era, em termos substantivos, decidido no banco e não na "holding".