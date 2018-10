A Administração da Autoeuropa sublinha que se trata de uma situação que está a afectar outras fábricas do grupo Volkswagen e que não é exclusiva da fábrica de Palmela.

A Autoeuropa inicia este sábado uma paragem de uma semana devido à falta de componentes para a montagem de veículos na fábrica de automóveis da Volkswagen, em Palmela.



"Devido à falta de componentes nas fábricas de motores, vemo-nos obrigados a fazer as seguintes alterações ao calendário de produção: 29, 30 e 31 de Outubro serão downdays (dias de não produção) coletivos", justifica a empresa numa comunicação interna aos trabalhadores.



No comunicado, a que a agência Lusa teve acesso, a Administração da Autoeuropa sublinha que se trata de uma situação que está a afectar outras fábricas do grupo Volkswagen e que não é exclusiva da fábrica de Palmela.



A paragem de produção ocorre dois dias depois de ter sido alcançado um novo pré-acordo laboral entre a Comissão de Trabalhadores e a Administração da empresa, que prevê o pagamento do trabalho ao domingo a 100%, que era uma das principais reivindicações dos trabalhadores da Autoeuropa.



Devido ao encerramento temporário da fábrica, os plenários para discussão do novo pré-acordo laboral só deverão realizar-se a partir de 05 de novembro.