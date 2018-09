Autoeuropa estuda exportar por Espanha

Capa n.º 749

Por agora é apenas um alerta amarelo. A Autoeuropa vai estudar alternativas ao porto de Setúbal para escoar a produção dos carros montados na fábrica de Palmela, apurou aA greve dos estivadores ao trabalho suplementar e a todo o trabalho aos fins-de-semana e feriados está a atrasar a saída dos navios com carros. O seu arrastamento – a greve começou a 13 de Agosto e está marcada até 8 de Outubro – preocupa os responsáveis pela logística da marca alemã em Portugal, que para já vão pedir preços ao porto de Santander (competitivo na exportação de carros) e de Sines."O efeito [da greve] já se faz sentir no atraso de alguns navios com carros da Volkswagen Autoeuropa", afirma João Delgado, director de comunicação da Autoeuropa. O mesmo responsável não faz qualquer comentário sobre a ponderação de alternativas a Setúbal, referindo apenas que este é um porto de referência para o produtor alemão em Portugal.