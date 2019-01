A revelação das audiências do "Programa da Cristina" está a ter um efeito positivo nas ações da Impresa, já que o novo programa da SIC está a conseguir roubar a liderança ao rival da TVI.

As ações seguem a subir 3,9% para 0,165 euros, depois de já ontem terem disparado 5,87% para 0,1588 euros. A liquidez é forte, tendo já sido transacionadas quase 1 milhão de ações.

O "Programa da Cristina" estreou na segunda-feira, mas só ontem se soube as audiências. O programa da SIC obteve um "share" de 35,8%, contra os 24,7% do "Você na TV", apresentado por Manuel Luís Goucha. A distância agravou-se na terça-feira, com Cristina Ferreira a conseguir mais 274 mil pessoas a assistir ao programa em direto. O "share" do "Programa da Cristina" subiu para 38,8% e o do "Você na TV" caiu para 19,4%.

Em duas sessões a Impresa valoriza 10% em bolsa, elevado o ganho anual para 19,5%. Um desempenho que anula parte da forte queda sofrida pelos títulos em 2018: caíram 60%.

A capitalização bolsista da empresa liderada por Francisco Pedro Balsemão é agora de 27,4 milhões de euros.