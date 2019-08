Apple apresenta nova fornada de iPhones em setembro

A fabricante do iPhone vai realizar o evento de apresentação de novos aparelhos no dia 10 de setembro, apesar de não revelar mais nada para além da data, já são conhecidas algumas novidades dos produtos. Este ano, o foco da Apple será a fotografia, segundo adiantou a Bloomberg.



A Apple costuma colocar as novas versões dos iPhones à venda duas semanas após o seu lançamento e disponibilizar as novas atualizações de "software" passados alguns dias. Depois de no ano passado, a empresa ter falhado as estimativas de vendas de aparelhos, este ano a sua comercialização assume particular importância.



Para além do já habitual lançamento de três novos iPhones – algo que a Apple tem feito desde 2017 –, serão anunciadas também novas versões de iPads, com câmaras fotográficas melhoradas e ecrãs mais largos, e do Apple Watch, segundo tinha avançado a Bloomberg. O MacBook Pro terá um ecrã mais fino e maior, com 16 polegadas (o anterior tinha 15).





A grande novidade dos sucessores do iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR prende-se com o sistema fotográfico.





Uma nova câmara instalada na traseira com um terceiro sensor para capturar vídeos e fotografias com uma abertura angular maior, que vai permitir aos utilizadores capturarem um campo de visão mais periférico. Fotos tiradas em ambientes de pouca luminosidade também vão sofrer melhoramentos.



O sucessor do iPhone XR terá uma nova versão de cor verde.



A empresa norte-americana vai também lançar o Apple TV+ em novembro deste ano, como parte de um plano para arrecadar 50 mil milhões de dólares em vendas de serviços até 2020.