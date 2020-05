Aplicação da Caixa ultrapassa 1 milhão de acessos num só dia

A aplicação da Caixa Geral de Depósitos (CGD), a Caixadireta, registou mais de um milhão de acessos em apenas um dia, numa altura em que os clientes estão a ser incentivados a utilizar os canais digitais para travar a propagação do novo coronavírus.

"A CGD registou, no passado dia 30 de abril, um recorde absoluto de acessos ao serviço Caixadirecta. Em apenas um dia, foram efetuados mais de um milhão de acessos àquela plataforma digital. No mês de abril o serviço verificou mais de 20 milhões de utilizações, o que configura também uma marca histórica na banca em Portugal", adianta o banco liderado por Paulo Macedo, num comunicado enviado esta segunda-feira.



De acordo com o banco estatal, em abril, "cerca de 68% das operações dos clientes da CGD foram efetuadas com recurso aos canais digitais, representando um crescimento de 16 pontos percentuais face ao valor de referência nos meses anteriores (52%)". Já na semana passada, a 4 de maio, "verificou-se o acesso de 502 mil clientes únicos ao Caixadirecta, registo também ele nunca antes alcançado".



Estes números são alcançados num contexto marcado pela pandemia e pelos esforços dos bancos para promoverem a utilização de canais digitais, apesar de os balcões terem continuado a funcionar durante este período, apesar de com limitações.



Apesar do impacto da covid-19, a Caixa garante que "mantém, na íntegra, o seu projeto de transformação digital", para simplificar o dia-a-dia dos clientes.