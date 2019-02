"Este fenómeno é transversal a todas as regiões do país e a todos os setores de atividade", assegura a Informa D&B.

Apenas 14,2% das empresas portuguesas cumpriam em final de janeiro os prazos de pagamento acordados com fornecedores, refere o Barómetro de Pagamentos elaborado pela Informa D&B, hoje divulgado.



"Este fenómeno é transversal a todas as regiões do país e a todos os setores de atividade", assegura a Informa D&B, lembrando também que o registo observado no final de janeiro deste ano "está em queda desde setembro de 2017", sendo que em dezembro do ano passado apresentou o valor mais baixo desde 2007.



Entre as empresas que não cumprem os prazos de pagamentos, 66,5% fazem-no com um atraso até 30 dias e 7,4% atrasam-se mais de 90 dias.



A média de atrasos nos pagamentos face aos prazos acordados foi, em janeiro, de 26,5 dias e, nos últimos 12 meses concluídos em janeiro, o valor médio mais baixo observado em termos de atraso nos pagamentos registou-se no final de setembro do ano passado (25,3 dias).



Em fevereiro de 2018, a média de atrasos nos pagamentos das empresas situou-se nos 26 dias e o valor máximo dos últimos doze meses observou-se no final de março do ano passado (26,6 dias).



Entre os setores mais cumpridores estão as telecomunicações com 16,6%, seguindo-se o grossista com 16,3% e o retalho com 16,1%, enquanto ao nível dos menos cumpridores surgem o alojamento e restauração (9,5%) e os transportes (6,3%).



Na comparação com Espanha - que é o principal parceiro português no comércio bilateral e que é o país estrangeiro com mais empresas, pois tem o controlo de capital de 2.040 empresas portuguesas, mais de um quarto de todas as empresas nacionais com controlo de capital estrangeiro -, no final de 2017, 56,5% das empresas no país vizinho cumpriam os prazos de pagamento acordados com os seus fornecedores.



Trata-se de um registo mais positivo do que a média europeia nesse ano (41,7%) e que representa mais do que o quádruplo de Portugal (16,1%).



Tal como em Portugal, quanto menor é a dimensão das empresas melhores são os prazos de pagamento, apesar das grandes diferenças entre as respetivas percentagens em cada escalão (microempresas, pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas) em Portugal e Espanha.



A agricultura, pecuária, pesca e caça e o retalho são os setores mais cumpridores em Espanha, registando, respetivamente, 63,6% e 62% de empresas a pagar pontualmente aos fornecedores.



Tal como em Portugal, o setor dos transportes é também o que se atrasa mais em Espanha, com 45,4% das empresas a falhar os prazos de pagamento.



O setor em Espanha com mais empresas a pagar com atrasos superiores a 90 dias é o dos serviços financeiros.