Tesla anuncia despedimentos aos trabalhadores

O CEO da Tesla, Elon Musk, disse num email enviado aos trabalhadores que vai reduzir a força laboral em 7%. Isto depois de ter ficado aquém nas entregas do Model 3.

A Tesla vai avançar com uma redução do número de trabalhadores, numa altura em que tenta aumentar as margens e a rentabilidade. A intenção foi comunicada pelo CEO da empresa, Elon Musk, num email enviado aos trabalhadores.

"A Tesla terá de avançar com estes cortes, ao mesmo tempo que aumenta a produção do Model 3", afirmou Musk, revelando que vai reduzir a força laboral em 7%. O responsável lamenta a decisão, salientando que a equipa "cresceu 30% no ano passado, mais do que conseguimos suportar". A Tesla conta com perto de 45 mil trabalhadores.

"O fabrico de produtos acessíveis e de energia limpa exige necessariamente um grande esforço e muita criatividade, mas sermos bem-sucedidos na nossa missão é essencial para garantirmos que o futuro é bom. Por isso, devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance por esta causa", referiu ainda o presidente executivo da Tesla.

Depois do ano atribulado vivido pela Tesla em 2018, que acabou por ditar a saída do fundador Elon Musk do cargo de "chairman", a fabricante de veículos elétricos não está a começar 2019 da melhor maneira. As ações ficaram sob pressão depois de a Tesla ter ficado aquém das entregas estimadas para o Model 3 no quarto trimestre e de ter anunciado a redução do preço deste veículo.

Nos últimos três meses de 2018, a Tesla entregou 63.150 unidades do Model 3, abaixo da projeção dos analistas que apontavam para a entrega de 63.698 veículos daquele modelo.

Os títulos da fabricante recuam 7% no pré-mercado.