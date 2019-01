TAP tem maior fatia de voos atrasados no mundo

A companhia aérea nacional, a TAP, reuniu, em 2018, a maior percentagem de voos atrasados a nível mundial, revelam os dados cedidos pela OAG, consultora especializada no setor da aviação, à Bloomberg.

No ano passado, 43,4% dos voos da TAP chegaram ao destino com um atraso superior a 15 minutos. Questionada pela Bloomberg acerca da justificação para esta situação, a companhia alegou "grandes constrangimentos estruturais" no aeroporto de Lisboa. Para fazer face aos mesmos, garantiu estar a cooperar com o operador dos aeroportos, a ANA, para conseguir investimento.









Para além destes esforços, a TAP indicou à Bloomberg que teria reforçado a frota com três aeronaves adicionais, aumentado o número de contratações ao nível dos pilotos e das equipas a bordo, melhorado os procedimentos de embarque, revisto os horários e assinado acordos essenciais com os sindicatos. De acordo com a companhia, estas medidas permitiram melhorias em termos de pontualidade e menos cancelamentos.

No ranking das operadoras aéreas que mais se atrasaram no ano passado, segue-se a Cebu Pacific (Filipinas), perto da portuguesa com uma taxa de atraso de 41,6%. A Pakistan Internacional exibe uma fatia de 40,6% que lhe confere o terceiro lugar.