Voos directos Lisboa-São Francisco começam em Junho

17:11

Os voos directos entre Lisboa e São Francisco já têm data marcada: o próximo Junho, dia 10. Este é o oitavo destino americano onde a companhia portuguesa se lança.

O primeiro-ministro português, António Costa, já tinha anunciado que Lisboa seria a primeira cidade europeia a ter uma ligação aérea directa com São Francisco. A TAP vai começar estas travessias no próximo mês de Junho.





Os voos entre as São Francisco e a capital portuguesa começam no dia 10 de Junho. Vão ser operados cinco voos por semana, às segundas, terças, quintas, sábados e domingos. Os voos têm partida de Lisboa às 10:00 e chegada a São Francisco às 14:40, hora local. No sentido inverso, a partida é às 16:10, com chegada a Lisboa às 11:25 do dia seguinte, informa a empresa em comunicado.



Os voos serão feitos à boleia do Airbus A330neo, e há outra novidade a bordo: "a TAP vai ser pioneira a oferecer mensagens de texto ilimitadas via wifi em voos transatlânticos", afirma Antonoaldo Neves.

Somando São Francisco, a companhia portuguesa vai voar para oito outros destinos norte-americanos. A ligação entre Lisboa e Chicago vai ser inaugurada no dia 1 do mesmo mês e os voos de Washington para a capital começam no dia 16.

No Atlântico Norte, a TAP passa assim a operar para São Francisco, Washington, Chicago, Nova Iorque - JFK, Nova Iorque- Newark, Boston e Miami, a partir de Lisboa, e Nova Iorque- Newark, a partir do Porto.

"Estamos cada vez mais perto de tornar este mercado um dos mais relevantes para a TAP, a par com o Brasil", afirmou Antonoaldo Neves, CEO da TAP.

Na data do anúncio, feito pelo primeiro-ministro português, António Costa no passado mês de Junho, o governante deixou um apelo: "Venham, não só para nos visitar, mas também para investirem e trabalharem connosco", afirmou, após uma reunião com responsáveis do Silicon Valley Bank – uma instituição financeira de capital de risco de referência.