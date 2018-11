Um contentor derramou ácido metanóico, uma substância tóxica, junto ao porto de Leixões. O contentor estava a ser transportado pelo navio HSL Porto da Maersk.O derrame obrigou os bombeiros a deslocarem-se ao local para avaliarem o perigo da exposição ao ácido.De acordo com Filipa Guimarães, assessora de imprensa do Porto de Leixões, "este ácido não é contaminante, no entanto, verificou-se libertação de gases, pelo que a APDL tomou de imediato conta da ocorrência e activou as medidas de contingência habituais, tendo sido envolvida a Protecção Civil, de forma a acompanhar o descarregamento do contentor do navio".