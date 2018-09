As acções da portuguesa Farfetch estrearam na bolsa a valer 20 dólares e dispararam a seguir para os 27 dólares, o que corresponde a uma valorização de 35%.

A Farfetch, empresa que vende produtos de luxo online, está disparar em bolsa, com as acções a valer 27 dólares, o que corresponde a uma valorização de 35% face aos 20 dólares a que foram vendidas durante a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês).



A empresa fundada e liderada pelo português José Neves vendeu as acções na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) a um preço superior ao intervalo previsto. Cada título foi alienado por 20 dólares cada. E foram vendidas 44,2 milhões de acções.



No total, a Farfetch encaixou 885 milhões de dólares (754 milhões de euros) nesta operação.